iPad Pro (2024): con il nuovo modello ci sarà una cover Magic Keyboard rinnovata

Sembra che il prossimo modello di iPad Pro, disponibile nelle due versioni da 11 e 13 pollici, sarà dotato di una nuova Magic Keyboard magnetica. A dirlo, il noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman. Di fatto, il tablet più costoso dell’intera line-up di Apple è destinato a ricevere un grosso aggiornamento nel prossimo futuro; ad esempio, gli accessori verranno riprogettavi per trasformare sempre più il dispositivo in un gadget destinato ai professionisti. Il divario con i laptop sembra ridursi sempre più, a quanto pare.

iPad Pro: cosa sappiamo della nuova Magic Keybord?

All’interno della sua ultima newsletter “Power One”, Mark Gurman ha riferito che la prossima generazione di iPad Pro sarà dotata di grandi aggiornamenti; addirittura, secondo lui, Apple intende effettuare la più grande riprogettazione del tablet dal 2018. Ci saranno quindi “cambiamenti fondamentali”. Nello specifico, i nuovi modelli aventi nome in codice “J717”, “J718”, “J720” e “J721”, vanteranno il processore Apple Silicon M3 sotto la scocca e avranno lo schermo OLED.

La nuova cover tastiera Magic Keyboard presenterà un touchpad più generoso e probabilmente, sarà più sottile e leggero del modello attuale. Quando arriveranno i nuovi modelli di tablet di punta? Non prima del 2024, secondo quanto si apprende. Fino ad allora non ci saranno ulteriori dispositivi della line-up premium della mela.

