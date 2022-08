iPad Pro: ci sarà un nuovo connettore a quattro pin

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il prossimo iPad Pro disporrà di un nuovo smart connector a 4 pin. I rumors infatti, dicono che i modelli premium della gamma Pro dei tablet della mela saranno ancora più intelligenti e versatili. Il connettore a 4 pin sarà più intelligente di quello a tre pin, ma per quale motivo? Quali saranno le funzionalità di cui disporrà?

iPad Pro (2022): cosa ci aspettiamo?

I leaks arrivano dagli esperti del portale di Macotakara e vengono citate fonti interne alquanto “affidabili”; il debutto dei nuovi iPad Pro dovrebbe essere presvisto per l’autunno e secondo quanto si apprende, ci sarà un nuovo Smart Connector a 4 pin al posto di tre. Il pin aggiuntivo potrebbe facilitare la connessione con i gadget e le periferiche (pensiamo alla Smart Keyboard o a qualche gadget futuro).

Fra le altre cose, scopriamo che l’azienda di Cupertino sta lavorando ai nuovi iPad Pro da 11″ che, purtroppo, non presenteranno la tecnologia miniLED. Al suo posto, dovremmo assistere ancora una volta, al classico LCD. Ci dovrebbe essere un processore Apple Silicon M2 e la tecnologia di ricarica MagSafe.

iPadOS 16 dovrebbe arrivare ad ottobre, invece, secondo quanto si dice.

Cosa vi consigliamo noi?

A nostro avviso il miglior tablet da acquistare oggi è l’iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1. È disponibile in tante colorazioni, ha tanti GB di RAM (perfetti per il futuro aggiornamento di iPadOS 16 con Stage Manager). Ha uno schermo LCD SuperRetina molto definito, versatile e che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. È leggerissimo ed è compatibile con gli stessi accessori delle versioni Pro da 11″. Lo schermo infatti, è da 10,9″. Lo si trova su Amazon a soli 655,42€ con spedizione gratuita per i possessori di un abbonamento Amazon Prime. Fate presto perché è un ottimo prezzo.

