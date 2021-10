iPad Pro: arriverà un modello INCREDIBILE entro il 2024

Un futuro iPad Pro potrebbe sfoggiare un display OLED con ProMotion in grado di raggiungere i 10Hz entro il 2024: questo è quanto si evince da un recente report trapelato online.

iPad Pro con refresh rate simil-iPhone: solo nel 2024

Apple potrebbe avere in programma due nuovi modelli di iPad Pro con a bordo pannelli OLED LTPO a bassa potenza. Secondo quanto riferito, questi tablet dovrebbero essere messi in vendita nel 2023 o nel 2024, e uno di loro probabilmente, potrebbe essere dotato di uno schermo da 12,9 pollici.

Dal 2017, i modelli Pro degli iPad del gigante con sede a Cupertino hanno utilizzato il display ProMotion, anche se generalmente hanno una gamma più piccola di frequenze di aggiornamento che spazia dai 24Hz ai 120Hz. Ma dopo il debutto di iPhone 13 Pro, il marchio potrebbe voler passare alla tecnologia di visualizzazione LTPO OLED per i suoi tablet. Questo potrebbe anche tradursi in nuovi terminali di grandi dimension in grado di supportare una gamma più ampia di frequenze di aggiornamento compresa fra 10Hz e 120Hz, secondo quanto ci comunica TheElec.

Per chi non lo sapesse, i modelli di iPad Pro dal 2017 hanno frequenze di aggiornamento comprese tra 120Hz, 60Hz, 40Hz, 30Hz e 24Hz. D'altra parte, i nuovi iPhone 13 Pro e 13 Pro Max supportano anche il refresh rate adattivo compreso tra 120Hz, 80Hz, 60Hz, 48Hz, 40Hz, 30Hz, 24Hz, 20Hz, 16Hz, 15Hz, 12Hz e 10Hz.

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, il produttore di iPhone ha abbandonato i suoi piani di rilascio un iPad Air con display OLED nel 2022, con più fonti che ora affermano che una data di debutto probabile sia ora fissata per il 2023 o 2024.

Allo stesso modo, l'analista di DSCC (Display Supply Chain Consultants) Ross Young ha anche affermato che il primo device con display OLED sarebbe stato rilasciato anche nel 2023. Quindi restate connessi per ulteriori informazioni in merito, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.