iPad Pro (2024): sarà molto più costoso del modello precedente

Si apprende adesso che la prossima versione di iPad Pro prevista per il 2024 con schermo OLED sarà più costoso del modello attuale. Anzi, a dirla tutta, entrambi i device (da 11 e 12.9″) avranno un prezzo più alto. Il motivo è semplice: il costo di produzione dei pannelli interni è più alto, quindi anche il costo al pubblico sarà più cospicuo. A dirlo, un nuovo rapporto dalla Corea del Sud.

iPad Pro (2024): perché costeranno di più?

Stando a quanto riporta il sito coreano The Elec, nel 2024 Apple svelerà iPad Pro da 11,1 e 13″ con schermo OLED e non più con pannello LCD. Sembra che questi modelli costeranno molto, molto di più a causa dei processi di produzione più complessi. L’azienda di Cupertino sta discutendo adesso con Samsung e LG Display in merito.

Si dice che il prezzo della fornitura di OLED per i device da 10 pollici è di circa 150 dollari; per i nuovi modelli ci si aspetta un aumento fino a 350 dollari. Questo implicherà prezzi al dettaglio più alti anche per il consumatore. Nello specifico poi, scopriamo che LG si sta occupando delle unità OLED per i modelli da 11,1 e 13″, mentre Samsung svilupperà solo quello da 11,1″. Attenzione perché tutto potrebbe cambiare nel tempo.

Intanto, se volete il modello top di gamma di ultima generazione, con schermo microLED e processore Apple Silicon M2, sappiate che è in sconto a 1349,00€.

