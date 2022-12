iPad Pro (2024): Samsung in prima linea per realizzare gli schermi OLED

Si parla sempre più spesso del famigerato iPad Pro con schermo OLED. Stando alle indiscrezioni, sarà Samsung la compagnia che fornirà i pannelli dotati di questa tecnologia ad Apple e pare che lo sviluppo sia già iniziato. Il debutto del suddetto tablet di punta poi, è previsto per il 2024 ma ad oggi non c’è ancora una data precisa. Tra le altre cose, Samsung si è detta pronta a dar la priorità alla realizzazione di questo fantomatico display. Le notizie arrivano da un leak di The Elec.

Samsung sta dando la priorità allo sviluppo di display OLED che Apple prevede di utilizzare nei prossimi modelli di iPad, secondo un rapporto di The Elec.

iPad Pro (2024): cosa sappiamo ad oggi?

Stando a quanto emerge infatti, Samsung sembra che stia dando ad uno speciale tipo di pannello OLED che usa una struttura a due strati, probabilmente riservato ai futuri modelli di tablet premium. Giusto per chi non lo sapesse, il colosso tecnologico sudcoreano è il fornitore numero uno di schermi OLED per Apple; dona le unità per gli iPhone di fascia alta, anche se molti altri gadget dispongono ancora dell’LCD o dell’LCD mini-LED.

Nel 2024 però vedremo i primi iPad Pro con schermo OLED da 11 e 12.9″ soltanto nel 2024; sono in molti a pensarlo, Ross Young compreso. Dovremmo vedere anche i primi Mac con la suddetta tecnologia nello stesso periodo.

