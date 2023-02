iPad Pro (2024): Samsung e LG preparano la fornitura di schermi OLED

Sembra essere tutto pronto al debutto dei primi iPad Pro con schermi OLED; di fatto, sembra che sia Samsung che LG Display si stiano preparando per la fornitura di pannelli con questa tecnologia per l’azienda di Cupertino.

iPad Pro: cosa sappiamo sui modelli con schermo OLED?

Come detto, Samsung e LG stanno preparando le fabbriche per iniziare la produzione di schermi OLED in serie; a riportare questi dati ci ha pensato il portale di ETNews, un giornale della Corea del Sud. Saranno unità ibride, in quanto combineranno elementi provenienti dai display flessibili e da quelli rigidi.

Non di meno, si parla moltissimo del debutto di diversi gadget con pannelli OLED nel 2024: iPad Pro 11,1 e 13″, ma anche MacBook Air 13 e 15″. A riportare queste indiscrezioni ci ha pensato il noto insider di settore e analista di DSCC Ross Young. Anche Ming-Chi Kuo prevede un futuro simile per l’OEM di Cupertino.

Ad oggi, sia iPad che MacBook (anche i modelli Pro), hanno tutti unità LCD retroilluminato. I display OLED invece, hanno pixel autoemittenti e non necessitano di una retroilluminazione. Questo implica avere degli schermi con rapporto di contrasto più elevato, una maggiore precisione del colore e un minor consumo energetico. Gli Apple Watch hanno tutti un pannello OLED, mentre l’unico iPhone a non averne uno (attualmente in listino presso la società) è il modello SE (2022).

Dopo l’OLED si prevede che Apple passerà alla tecnologia microLED, una feature da non confondere con il miniLED che vediamo su iPad Pro 12.9″, MacBook Pro 14 e 16″.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPad Pro (2022) da 11″ con processore Apple Silicon M2, in colorazione grigio siderale e con 128 GB di storage interni, si trova su Amazon all’incredibile prezzo di soli 998,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. Fate presto se siete interessati perché potrebbero terminare le scorte disponibili.

