iPad Pro (2024): la nuova Magic Keyboad sarà in alluminio

Stando a quanto riporta Mark Gurman, sembra che la nuova Magic Keyboard per iPad Pro disporrà di una struttura in alluminio. Questa cover, che abbiamo già conosciuto nel 2020 per i modelli Air e Pro della gamma di tablet di Apple, sta per subire un profondo rinnovamento, ma cosa ci aspettiamo?

iPad Pro e Magic Keyboard di nuova generazione: cosa ci aspettiamo’

Andiamo con ordine: pochi giorni fa, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riferito, all’interno della sua newsletter “Power On“, che Apple stava lavorando da tempo ad una nuova Magic Keyboard da lanciare in concomitanza dell’iPad Pro di nuova generazione (disponibile a partire dal prossimo anno).

La cover tastiera, secondo lui, trasformerà ancora di più il tablet in un laptop. Ci sarà, in prima istanza, un trackpad più grande e, in seconda battuta, l’area intorno alla tastiera sarà realizzata in alluminio al fine di fornire una struttura più robusta. Queste modifiche andranno a risolvere le criticità riscontrate con il modello attuale. Esternamente il case sarà sempre in silicone e ci sarà un’unica porta USB Type-C per la ricarica della cover stessa. Il prezzo di listino potrebbe essere di 299 dollari per il modello da 11″; sconosciuti al momento, i prezzi per il mercato europeo. Ad ogni modo, sono rumors da prendere con “un pizzico di sale”.

