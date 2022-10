iPad Pro (2022): tutti i rumors si sono rivelati sbagliati

Sembra che tutti i rumors relativi ai futuri iPad Pro con processore Apple Silicon M2 si siano rivelati sbagliati; quale può essere stata la causa di questi leaks errati? Dove si trova il problema? Scopriamolo insieme in questo articolo completo.

Di fatto, dopo settimane di indiscrezioni, finalmente Apple ha presentato i nuovi tablet iPad Pro con M2 e iPad di decima generazione. Ci concentriamo oggi sui rumors (errati) relativi al modello premium. Oltre al chip di bordo (che è quello che effettivamente ci aspettavamo), tutto è rimasto invariato.

iPad Pro (2022): perché i leaks si sono rivelati sbagliati?

Partiamo dal primo leak rivelatosi essere inesistente. Uno dei rumor più chiacchierati riguarda proprio l’adozione della ricarica MagSafe e/o wireless. Si dice che un modello in arrivo avrebbe goduto di questa feature sul retro del prodotto, verosimilmente in concomitanza del retro in vetro. Non di meno si vociferava che il tablet sarebbe stato in grado di ricaricare Watch e AirPods. Nulla di tutto ciò è arrivato da noi. Si parlava anche di un design futuristico con back cover in vetro, ma era solo un’idea mai realizzata.

Qualcuno parlava anche in merito all’ipotetica presenza del connettore a quattro pin; con questa opzione sarebbe stato più facile adottare una nuova serie di accessori. C’è sempre lo stesso attacco magnetico che abbiamo visto finora.

Infine, diversi tipster prevedevano una fotocamera anteriore posta sul frame più lungo, come iPad (2022). Così non è stato e ora la FaceTime si trova dove è sempre stata. Alcuni leakster volevano un’iPad Pro pensato per essere sfruttato in orizzontale, con il logo della mela posteriore inserito al contrario.

Insomma, i leaks e le indiscrezioni si sono rivelate essere tutte sbagliate; non significa che non le vedremo nel prossimo futuro… solo non con questi modelli appena presentati.

A proposito, iPad Pro 11″ con M2 si trova già ordinabile su Amazon a 1069,00€. Arriverà però il prossimo 26 ottobre.

