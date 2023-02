iPad Pro 2022: ritorno al MINIMO STORICO su Amazon (e a rate)

Torna la grande occasione su Amazon per acquistare iPad Pro 2022 al suo prezzo più basso di sempre. Il potente tablet pensato per il lavoro e la produttività mobile è disponibile infatti con uno sconto di 150 euro sul prezzo ufficiale.

Inoltre, se inserisci un metodo di pagamento tramite carta di credito puoi anche pagarlo in 5 comode rate a tasso zero gestite direttamente da Amazon. In alternativa, hai anche la possibilità di scegliere le rate con il metodo di pagamento Cofidis al checkout.

iPad Pro 2022: un tablet potentissimo utile per diversi scopi

iPad Pro 2022 è un tablet che non bada a compromessi con il suo eccezionale display Liquid Retina da 11 pollici con tecnologie ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica. Pezzo forte è il chipset M2 con CPU 8-core e GPU 10-core che ti assicura performance di alto livello e un’efficienza energetica per un uso intenso per tutta la giornata.

Le due fotocamere posteriori da 12 e 10 megapixel ti assicurano funzioni grandangolo e ultragrandangolo, a cui si affianca lo scanner LiDAR per la realtà aumentata. Presente anche una fotocamera frontale da 12 megapixel utile per selfie e videochiamate con inquadratura automatica.

E poi con il WiFi 6E ultraveloce non temi cali di connessione, mentre hai il nuovo connettore USB-C compatibile con Thunderbolt/USB 4 per la ricarica e il collegamento con altri accessori.

iPad Pro 2022 è un tablet di primissimo livello che merita la considerazione di ogni appassionato: puoi averlo oggi con 150 euro di sconto e lo paghi anche a rate.

