iPad Pro 2022: potrebbe esserci una camera orizzontale

Il futuro Apple iPad Pro potrebbe presentare un layout della fotocamera orizzontale. Si vocifera che anche il logo dell'azienda sulla back cover potrebbe venir inserito orizzontalmente.

iPad Pro 2022: i primi rumor iniziano a trapelare

Apple ha iniziato a promuovere il suo segmento premium iPad Pro; i tablet di punta della compagnia hanno funzionalità (e prestazioni) sempre più vicine a quelle dei laptop. Di fatto, equipaggiare i gadget con la Magic Keyword è una di queste mosse che distingue il terminale della mela da un normale tablet. Non di meno, l'inserimento del chipset Silicon M1 a bordo di un prodotto mobile” ha permesso di ottenere performance inarrivabili per un articolo del genere.

Se si deve credere alle indiscrezioni trapelate in questi giorni, la compagnia di Cupertino potrebbe fare un passo avanti e progettare un rinnovamento stilistico non da poco.

Si legge che il tablet del 2022 potrebbe sfoggiare un layout orizzontale della fotocamera e un logo Apple sul retro del device anch'esso orizzontale.

Al momento, solo la Magic Keyboard ha il logo posizionto in una simile modo, quindi c'è un'alta probabilità che la società possa semplicemente voler sincronizzare iPad Pro‌ con i suoi accessori. Ciò che conferma il cambio di orientamento del logo è che anche all'avvio e all'accensione del tablet, iPadOS presenta un logo posto in “landscape mode“.

Mentre Apple ha recentemente aggiornato il suo iPad Pro con il chip M1 ad aprile, non c'è una riprogettazione significativa dal 2018. Bloomberg ha riferito che il Pro di nuova generazione presenterà una back cover in vetro che potrebbe consentire la ricarica wireless inversa per altri dispositivi della mela.

Secondo quanto riferito, l'azienda sta anche esplorando opzioni di dimensioni del display più grandi su iPad. Arriveremo ad avere modelli da 14 o 16 pollici?