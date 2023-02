iPad Pro (2022): MINIMO STORICO su Amazon (950€)

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta molto interessante relativa ad uno dei prodotti più venduti di casa Apple. Di fatto, iPad Pro (2022) con a bordo il processore Apple Silicon M2, si porta a casa con soli 949,99€ al posto di 1069,00€, spese di spedizione incluse. Questo particolare modello di tablet è, infatti, un best buy su tutta la linea. Il costo non proprio contenuto è giustificato dall’ottima qualità costruttiva, dalla versatilità di iPadOS e dalla potenza sprigionata dal SoC interno. Non di meno, è un eccellente sostituto del laptop (in moltissime occasioni); vi basta collegare gli accessori ideale e lui saprà sorprendervi.

iPad Pro (2022): a questo prezzo non lo hai mai visto

Inutile negarlo: a 949,99€ è un tablet fantastico. Costa davvero tanto, ma il prezzo è giustificato dalle performance di punta che è in grado di assicurare. L’iterazione in sconto è quella con 128 GB e in colorazione grigio siderale. Lo schermo ha una dimensione di 11 pollici ed è dotato di tante tecnologie rivoluzionarie: si vede benissimo grazie alla risoluzione Retina XDR e in più si legge bene anche sotto la luce diretta del sole, pur essendo un semplice pannello LCD IPS. Gode del ProMotion, ovvero la frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

iPad Pro (2022) viene venduto e spedito da Amazon stesso, pertanto godrà di vantaggi esclusivi davvero unici. Pensiamo alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma ancora. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e in più si può dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

C’è l’assistenza di Apple per un anno e quella di Amazon per due; quest’ultima è attiva tutti i giorni, via chat o via telefono. Ci saranno sempre operatori pronti ad aiutarvi in qualsiasi modo.

Cosa aspettate? Fatelo vostro a soli 949,99€.

