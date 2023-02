iPad Pro (2022): minimo storico per il più potente della linea

Uno dei tablet di casa è sicuramente l’iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2. Questo dispositivo è infatti una vera e propria ammiraglia, in grado di eseguire applicazioni di livello desktop senza il minimo problema. Facciamo un esempio: con il suddetto device riuscirete a montare video in 4K con LumaFusion o DaVinci Resolve 18, postprodurre fotografie RAW grazie anche al supporto della Apple Pencil di seconda generazione e infine, potrei utilizzarlo per disegnare può fare illustrazione professionale. Pensate che il modello da 11”, con schermo LCD IPS e ProMotion fino a 120 Herz, si porta a casa soli 949,99 € e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo.

iPad Pro (2022): compratelo oggi prima che sia troppo tardi

Lo trovate in super sconto su Amazon, e questo significa che godrà anche della consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio. Fra le altre cose, citiamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito stesso, a tasso zero. Il risparmio in questo caso, è davvero molto elevato e dovete considerare che si tratta di uno dei prezzi più bassi del web.

Ci sono due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, via chat o via telefono, ma non solo. C’è la garanzia di Apple per un anno, cioè valida presso qualsiasi Apple Store del mondo. In ultima istanza poi, sappiate che si può Accedere al reso gratuito entro un mese dall’acquisto del prodotto.

iPad Pro 2022 è uno dei tablet più incredibile che vi siano in commercio. È molto leggero, e grazie agli accessori di terze parti che potrete acquistare, diventerà quasi un sostituto del vostro computer. Pensate che potrete addirittura utilizzarlo con un monitor esterno, con un mouse e la tastiera Bluetooth e non solo. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo rivoluzionario che apporta poche ma significative miglioria rispetto all’interazione precedente. A 949,99 € vi invitiamo seriamente a prenderlo in considerazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.