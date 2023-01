iPad Pro (2022): il tablet più potente con uno sconto esagerato (-7%)

Se state cercando un tablet potente con cui editare fotografie, montare video, giocare a titoli impegnativi quando siete in viaggio, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso iPad Pro (2022) da 11″ di Apple, un device uscito pochi mesi fa ma che presenta delle specifiche degne degli ultimi computer desktop dell’azienda. Il dispositivo in sconto presenta il modulo Wi-Fi e volendo, c’è il modem Wi-Fi+Cellular per chi non vuole sfruttare le reti wireless e non vuole fare hotspot del proprio iPhone.

Sappiate che si trova in sconto su Amazon, ancora per pochissime ore, al prezzo speciale di 998,99 € al posto di 1069,00 €, Iva inclusa. Il risparmio è pari al 7% sul valore di listino quindi si tratta di diverse decine di euro che non dovrete sborsare.

iPad Pro (2022): perfetto per lavorare, ma non solo

iPad Pro infatti, dispone delle ultime tecnologie esistenti in commercio.troviamo un processore Apple Silicon di seconda generazione, uno schermo laminato con ProMotion fino a 120 Herz e supporto alla Apple Pencil 2, e molto altro ancora.

Amazon vi darà la possibilità di acquistare oggi e pagare con calma e in comode rate grazie al servizio di Cofidis. Non di meno, usufruirete di una doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare, dall’altro invece, quella di Amazon stessa con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Ci sono 128 GB di memoria interna, più che necessari per installare applicazioni, archiviare foto, file, video sul vostro tablet. Grazie il processore Apple Silicon M2 potrete giocare ai titoli più impegnativi presenti su Apple Arcade senza il minimo lag, e non finisce qui. Potrete editare fotografie grazie i software di livello desktop come Adobe Photoshop o Lightroom. Dulcis in fundo, avrete la possibilità perfino di montare video con DaVinci Resolve 18.

Questo tablet ha la potenza di un computer, ma la versatilità di un prodotto leggero e compatto che può essere perfetto anche per lo svago multimediale “da divano”.

Insomma, approfittate di questo sconto eccezionale per portarvi a casa iPad Pro (2022) a soli 998,99 € grazie agli sconti di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.