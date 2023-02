iPad Pro 2022: il modello da 2TB ha uno sconto DIABOLICO (-666€)

Amazon continua a tagliare il prezzo di iPad Pro 2022 nel suo super modello da 2TB. Acquistandolo oggi puoi avere infatti uno sconto che definire diabolico sarebbe usare un eufemismo: 666 euro. E la cosa divertente è che, al momento in cui scriviamo, le unità rimaste sono soltanto 6. Insomma, sembra che dietro ci sia quasi uno schema del diavolo per farti portare a casa questo fantastico tablet.

iPad Pro 2022 da 2TB: a questo prezzo è una vera e propria follia

Parliamo di uno sconto davvero incredibile che, scherzi a parte, si avvicina ai 700 euro sul prezzo di listino. iPad Pro 2022 è del resto il top della gamma di tablet del colosso di Cupertino forte del suo brillante display Liquid Retina da 11 pollici con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3.

Il chipset M2 con CPU 8-core e GPU 10-core ti garantisce altissime prestazioni e un’efficienza energetica eccezionale che ti permette di lavorare e studiare con questo tablet per tutto il giorno.

Sulla parte posteriore ecco una fotocamera da 12 megapixel con grandangolo accompagnata da un ulteriore obiettivo ultra grandangolo da 10 megapixel insieme allo scanner LiDAR per la realtà aumentata. Presente anche una fotocamera frontale da 12 megapixel con ultra grandangolo e inquadratura automatica.

Il WiFi 6E ultra veloce ti permette di rimanere facilmente in contatto con il mondo, mentre hai anche un connettore USB-C compatibile con Thunderbolt e USB 4, il Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay e compatibilità con Apple Pencil di ultima generazione.

Il prezzo, come detto, è scontato di ben 666 euro sul modello da 2TB. Un minimo storico assoluto per un dispositivo che non ha bisogno di presentazioni, perfetto per sostituire anche un potente laptop.

