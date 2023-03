iPad Pro 2022: gran prezzo sul modello WiFi Cellular, risparmi quasi 200 euro

La settimana inizia alla grande su Amazon se stavi cercando un tablet potente per il lavoro, l’intrattenimento e lo studio che sia in grado di sostituire un laptop. Stiamo parlando naturalmente di iPad Pro 2022, che nel suo modello WiFi + Cellular oggi ti porti a casa con uno sconto di quasi 200 euro.

Il tablet è disponibile per la spedizione immediata con consegna prevista per domani. Hai anche la possibilità di scegliere il pagamento rateizzato in 5 comode soluzioni.

iPad Pro 2022: WiFi + Cellular ad un prezzo incredibile

Parliamo di un prezzo quasi degno del Black Friday perché ti permette di mettere le mani su un dispositivo dotato di un fantastico display di tipo Liquid Retina da 11 pollici con tecnologie ProMotion, True Tone e gamma cromatica P3.

Il processore è il nuovo M2 con CPU 8-core e GPU 10-core che ti aiutano ad avere prestazioni importanti e un’ottima efficienza energetica. Sulla parte posteriore trovano posto due fotocamere da 12 e 10 megapixel con grandangolo e ultra grandangolo e scanner LiDAR per la realtà aumentata.

La fotocamera frontale ha una risoluzione da 12 megapixel, anch’essa con ultra grandangolo e l’importante inquadratura automatica per le videochiamate.

Con WiFi 6E e 5G, connettore USB-C, Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay, iPad Pro 2022 è un tablet potente e completo a cui non manca nulla. Oggi te lo porti a casa con quasi 200 euro di sconto e nel modello WiFi + Cellular. Impossibile resistere

