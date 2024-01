iPad Pro (2022) da 128 GB a soli 975€: il miglior TABLET da prendere oggi su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di fascia alta veramente strepitoso; si chiama iPad Pro (2022), è realizzato da Apple e presenta caratteristiche tecniche molto interessanti che lo rendono immediatamente un “best buy” se si è alla ricerca di un prodotto versatile, perfetto per il lavoro così come per lo svago multimediale.

Non finisce qui: oltre a ciò, il dispositivo è eccellente anche per il gaming visto che dispone del processore Apple Silicon M2, lo stesso chip premium che ritroviamo in computer di fascia alta come il Mac mini, il MacBook Air e non solo. I giochi (anche quelli più impegnativi come Resident Evil Remake) gireranno fluidi e privi di lag o rallentamenti e il gioco online su Apple Arcade sarà un vero piacere; considerate che potrete anche usufruire del supporto ai joypad esterni (pensiamo al controller di Xbox, al DualSense, ai Joy-Con della Switch e a quelli di terze parti). Grazie agli sconti di Amazon, pagherete questo gioiello solo 975,00€ al posto di 1069,00€; l’IVA sarà inclusa nel costo e non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa. Le spese di spedizione infatti, sono comprese.

iPad Pro (2022): ecco perché comprarlo

Il modello di iPad Pro in sconto è quello in colorazione “grigio siderale” con 128 GB di memoria interna; il display è da 11″ ed è un pannello LCD Retina IPS con ProMotion che assicura una visibilità ottima in ogni condizione di luce. Sotto la scocca troviamo il processore Apple Silicon M2 e sul posteriore abbiamo dei sensori evoluti con un LiDAR utile per le applicazioni in AR.

iPad Pro (2022) da 11″ viene venduto e spedito da Amazon a soli 975,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo. A questa cifra è irripetibile; il reso è gratuito per un mese e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.