iPad Pro (2022) da 12.9" ad un prezzo FAVOLOSO su Amazon: corri a prenderlo

Se sei alla ricerca di un tablet potente, versatile e all’avanguardia, che sia ottimo sia per la visione dei contenuti in streaming che per il gaming, ma anche per il lavoro, l’iPad Pro (2022) con chip Apple Silicon M2 da 12.9″ è ciò che farà al caso tuo. Grazie agli sconti di Amazon poi, lo potrai portare a casa a un prezzo speciale di soli 1282,99€ su Amazon, rispetto al prezzo di listino di 1469,00€. Grazie al sito di e-commerce americano avrete diritto poi alla consegna celere in pochissimi giorni, alla possibilità di restituire gratuitamente il gadget entro un mese dall’acquisto e di dilazionare l’importo del device stesso in comode rate con Cofidis.

iPad Pro (2022) da 12.9″: il più potente che vi sia

iPad Pro (2022) è alimentato dal potente chip Apple Silicon M2, che offre prestazioni eccezionali. Con una potenza di elaborazione incredibile e una grafica avanzata, questo tablet supera le aspettative di performance. Va benissimo per il gaming su Apple Arcade ma anche per il lavoro con il browser desktop, con i programmi di grafica come Photoshop o Lightroom, ma anche con DaVinci Resolve 18 o Final Cut Pro.

È dotato di un display Liquid Retina XDR miniLED da 12,9 pollici nella versione più grande; l’esperienza visiva è semplicemente mozzafiato. Con una gamma cromatica estesa, elevato contrasto e luminosità eccezionale, ogni immagine sembra prendere vita sullo schermo.

L’iPad Pro (2022) è più di un semplice tablet. Grazie al supporto alla Magic Keyboard e alla Apple Pencil di seconda generazione, potrai utilizzarlo come un vero e proprio computer portatile o come una tavoletta digitale. L’interfaccia iPadOS ti permetterà di fare multitasking di livello Pro, ma anche prendere appunti, creare opere d’arte e molto altro ancora.

Non di meno – cosa non scontata per un tablet – è dotato di un sistema di lenti avanzato che ti permette di catturare immagini sorprendenti. La main camera da 12 MP ti offre dettagli nitidi e colori vivaci, mentre il sensore LiDAR ti permette di utilizzare il device per le applicazioni con la realtà aumentata. Inoltre, la fotocamera anteriore TrueDepth ti offre selfie di alta qualità e funzionalità di riconoscimento facciale avanzate. Supporta la connettività 5G (opzionale), offrendoti una velocità di connessione incredibile.

Questo iPad Pro (2022) con M2 rappresenta il top dell’innovazione tecnologica a un prezzo speciale di soli 1282,99€ su Amazon, invece del valore di listino di 1469,00€. Siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione speciale dedicata. A questo costo è un super best buy e in più sappiate che potrete dilazionare l’importo del device stesso in comode rate con Cofidis.

