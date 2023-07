iPad Pro (2022) da 11": prezzo WOW, sconto da "Prime Day"

Se state cercando un nuovo tablet di punta di casa Apple e volete portarvi a casa un’ammiraglia eccezionale dotata delle ultime tecnologie proprietarie della compagnia, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze che, incredibilmente, è anche in super sconto su Amazon. Si chiama iPad Pro (2022) e oggi costa solo 899,00€, spese di spedizione incluse. Il prezzo di listino dovrebbe essere molto più elevato e il risparmio è esagerato, pari al 16% sul valore di listino; noi vi invitiamo ad approfittarne subito perché una promozione simile è da non perdere. Non dimenticate che su Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi che vediamo di seguito.

iPad Pro (2022): il tablet che devi comprare oggi

In primo luogo, parlando dei vantaggi di Amazon, non possiamo non citare le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Si potrà poi dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (anche a tasso zero, in cinque pratiche soluzioni). Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete avere un anno di garanzia con il costruttore valido in tutti gli Apple Store del mondo. Segnaliamo infine la consegna celere e immediata e i due anni di garanzia con Amazon con tanto di assistenza tecnica dedicata.

iPad Pro (2022) è un tablet eccezionale, potentissimo e versatile. Grazie al processore Apple Silicon M2 farà girare fluidi tutti i software, anche quelli più impegnativi. Con questo dispositivo infatti, si potrà usufruire di DaVinci Resolve 18, Final Cut Pro e Adobe Lightroom in versione desktop. Ci saranno anche programmi per l’editing fotografico, per la post-produzione, per l’illustrazione (magari sfruttando la Apple Pencil di seconda generazione) o per l’audio. Con un costo di soli 899,00€ questo iPad Pro (2022) si configura come una delle migliori scelte per chi vuole un gadget volto alla produttività e allo svago multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.