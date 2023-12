iPad Pro (2022) da 11" con 128 GB: sconto dell'8% e spedizione IMMEDIATA

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di fascia alta che sia in grado di sostituire, in moltissimi casi, anche un laptop, oggi vi proponiamo l’ottimo iPad Pro (2022) di casa Apple che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa con un prezzo di soli 983,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di un articolo spettacolare, un prodotto unico nel suo genere che, grazie alla potenza sprigionata dal processore di bordo (il SoC Apple Silicon M2) è in grado di eseguire anche applicazioni complesse di livello desktop: pensiamo alla suite Adobe, a Final Cut Pro, a DaVinci Resolve 18 e non solo. Nello specifico, noi vogliamo suggerirvi l’acquisto dell’iterazione color grigio siderale con schermo da 11″, modem Wi-Fi e 128 GB di memoria interna. Non lasciatevelo sfuggire, dunque, perché a questa cifra è da prendere al volo.

iPad Pro (2022): il tablet da prendere adesso

Questo meraviglioso iPad Pro (2022) vanta la presenza del SoC M2, un chip che abbiamo imparato a conoscere anche in prodotti come Mac mini (2023) e MacBook Air da 13 e 15″. Consente di avere prestazioni spettacolari anche con le app più complesse, permette di eseguire software di punta ed ha anche il supporto alla cover tastiera Magic Keyboard, oltre che alla Apple Pencil di seconda generazione. visto che possiede un pannello laminato da circa 11″, LCD IPS Retina con ProMotion al seguito.

Il tablet di casa Apple poi, viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 983,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: costa tanto ma c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. In più, c’è la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.