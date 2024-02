iPad Pro (2022) da 11" con 128 GB: prezzo SUPER su Amazon (solo 899€)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; girovagando sul noto portale di e-commerce americano durante il nostro consueto appuntamento quotidiano, ci siamo imbattuti in una promo degna di nota. Di fatto, l’iPad Pro di Apple, nella sua iterazione con schermo da 11 pollici, processore Apple Silicon M2, con 128 GB di memoria interna, modem Wi-Fi al seguito, costa solo 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà ancora la promozione dedicata.

iPad Pro (2022): ecco perché comprarlo

Il meraviglioso iPad Pro (2022) di Apple è un best buy senza paragoni, un tablet eccellente, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un processore di classe desktop sotto la scocca. Con questo chipset infatti, riuscirete ad eseguire applicazioni come DaVinci Resolve, FinalCut Pro, Logic Pro e anche la suite di Adobe. Il tablet va benissimo anche per disegnare e fare post produzione grafica visto che supporta la Apple Pencil di seconda generazione. Come la Magic Keyboard invece, diventa un mini laptop perfetto per la produttività visto che presenta anche una tastiera e un trackpad con supporto alle gestures. Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da circa 11 pollici dotato di ProMotion, mentre sulla back cover abbiamo diverse lenti di punta e uno scanner LiDAR per le app in realtà aumentata.

iPad Pro (2022) viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. A soli 899,00€ è un tablet veramente magnifico, non lasciatevelo sfuggire; è il modello in colorazione grigio siderale con 128 GB di memoria e modem Wi-FI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.