iPad Pro (2022) da 11" con 128 GB di memoria: costo FOLLE di soli 899€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPad Pro (2022) è in super sconto ad un prezzo speciale. Nello specifico, il modello con schermo da 11 pollici, con processore Apple Silicon M2, 128 GB di memoria interna e modem Wi-Fi al seguito, lo si trova ad un prezzo di 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Inoltre, con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi: c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti, si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati). Infine, avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, sempre valida in tutti gli Apple Store del mondo, e a quella di due anni con il rivenditore, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Correte a prendere il vostro nuovo tablet.

iPad Pro (2022): ecco perché comprarlo

Il tablet di Apple è un vero best buy senza paragoni; è dotato di specifiche al top che lo rendono adatto a tutti coloro che cercano un prodotto premium con cui lavorare in mobilità. Altresì sappiate che questo è un gadget dotato di un processore Apple Silicon M2, 128 GB di memoria interna e di uno schermo LCD IPS Retina con ProMotion che supporta la Apple Pencil di seconda generazione.

Non lasciatevelo sfuggire; a soli 899,00€, IVA inclusa, questo è il miglior device per la produttività da comprare oggi su Amazon. Non lasciatevi sfuggire questa occasione semplicemente unica nel suo genere. Il modello in questione ha il pannello da 11″, 128 GB di memoria e il modem Wi-Fi ed è in colorazione “grigio siderale.”

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.