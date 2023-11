iPad Pro (2022) da 11" con 128 GB: con lo sconto dell'8% su Amazon è imperdibile

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet per il lavoro che sia in grado di sostituire, in moltissime occasioni, un computer, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2. Questo è un dispositivo eccellente, versatile, leggero ma incredibilmente potente che può anche essere utilizzato per montare video in 4K (magari con l’ausilio di app dedicate come DaVinci Resovle 18 o FinalCut Pro). Volendo, è un terminale con cui produrre musica; di fatto ha la possibilità di installare Logic Pro e, perché no, anche la suite Adobe completa per postprodurre immagini, fotografie, e molto altro ancora. Grazie agli sconti di Amazon, il modello da 128 GB con schermo LCD IPS Retina da 11″ con ProMotion, e con il modulo Wi-Fi al seguito, costa solo 979,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è irrinunciabile.

iPad Pro (2022) con M2: il tablet perfetto per i professionisti

Di fatto questo è un tablet pensato per i professionisti visto che dispone di un hardware degno di un computer portatile; sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2, lo stesso chip presente dentro il MacBook Air da 13 e 15 pollici o sotto il telaio del Mac mini. Ha ben 128 GB di memoria interna (espandibili via iCloud con un piano di abbonamenti al seguito) e ha uno schermo LCD IPS Retina ProMotion da 11″, perfetto per la visualizzazione dei contenuti anche sotto la luce diretta del sole.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 979,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è imperdibile; c’è la possibilità di fare il reso entro un mese dall’acquisto e si può anche dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis. Dulcis in fundo, citiamo un anno di garanzia con Apple e due anni con il rivenditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.