iPad Pro (2022) da 11" a meno di 918€ su Amazon: il tablet che devi acquistare OGGI

iPad Pro (2022) è un device veramente eccezionale; nella sua versione con schermo da 11 pollici, processore Apple Silicon M2 e in colorazione grigio siderale, si porta a casa con un prezzo bassissimo. Sarà vostro infatti, con soli 917,99€ al posto di 1069,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti folli presenti su Amazon. Il risparmio, rispetto al valore di listino, come potete vedere anche voi, è elevatissimo pertanto vi invitiamo ad approfittarne subito per non perdere lo sconto dedicato. Affrettatevi se volete acquistarlo perché l’offerta potrebbe terminare a breve – o peggio – le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

iPad Pro (2022): completo e versatile, non lasciatevelo sfuggire

Questo tablet non è solo un tablet; è un PC sotto mentite spoglie, un prodotto di eccellenza dotato di caratteristiche all’avanguardia degne del miglior MacBook. Sotto la scocca infatti batte un cuore Apple Silicon M2, lo stesso chip che ritroviamo nei Mac di nuova generazione, coadiuvato da una scheda tecnica premium. Pensate che con questo device potrete montare video con FinalCut Pro X o con DaVinci Resolve 18, creare audio di qualità professionale con Logic Pro e potrete perfino programmare o usarlo per il vostro lavoro, grazie anche al supporto ai browser in modalità desktop. Ottimo poi il pannello da 11 pollici LCD IPS Retina con ProMotion al seguito.

iPad Pro (2022) si presenta come un device incredibile, versatile, che riesce a dare il meglio quando viene correlato di Apple Pencil di seconda generazione e di cover tastiera Magic Keyboard. Con queste due periferiche si trasforma in un Mac a tutti gli effetti e si può perfino utilizzare con uno schermo esterno a pieno formato mediante un semplice cavo USB Type C – Thunderbolt.

Questo prodotto viene venduto e spedito da Amazon, gode di due anni di garanzia e la consegna è celere e immediata; non lasciatevelo sfuggire a soli 917.99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.