iPad Pro (2022) da 11" a meno di 900€: può davvero sostituire un PC?

Se state cercando un tablet di punta che possa sostituire un laptop nella maggior parte delle situazioni, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Ci riferiamo al meraviglioso iPad Pro 11″ (2022) con processore Apple Silicon M2, un gioiello incredibile che sprigiona potenza allo stato puro ed è così versatile che può diventare senza un PC senza problemi ma anche una tavoletta grafica, una console portatile, un hub domestico, un centro di svago da divano e molto altro ancora. Questa ammiraglia la pagherete solo 899,00€ al posto di 1069,00€ grazie agli sconti di Amazon, spese di spedizione incluse.

iPad Pro (2022): a questo prezzo non puoi ignorarlo

La domanda pota nel titolo è ovviamente provocatoria: certo che sì che può sostituire un computer. È perfetto per la navigazione web sul browser (disponibile in versione desktop), per la gestione dei social, per veder video su YouTube o sulle varie piattaforme di streaming, ma anche per lavorare con la suite Adobe (magari in combinata con la Apple Pencil di seconda generazione), con DaVinci Resolve 18 o con Final Cut Pro (arrivato su iPad da pochissimi giorni). Insomma, la risposta è ovviamente positiva, e se volete completare l’esperienza d’uso noi vi consigliamo di comprare una Apple Pencil e una Magic Keyboard, la cover tastiera più incredibile che vi sia.

Acquistando questo tablet su Amazon avrete diritto alla consegna celere grazie al servizio di Amazon Prime; non di meno, le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo e si potrà perfino dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Vi ricordiamo che c’è la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella del rivenditore di due anni, con assistenza tecnica dedicata. A soli 899,00€ iPad Pro (2022) da 11″ è il miglior tablet che si possa comprare oggi, ma siate veloci; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o l’offerta potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.