iPad Pro (2022) da 11" a 899€: può sostituire un laptop?

Se state cercando un tablet potente che sia in grado di sostituire un portatile, iPad Pro (2022) è il device che farà al caso vostro. Parliamo di u gadget completo, incredibile sotto tutti i punti di vista, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un design minimal e un comparto fotografico degno di un melafonino di fascia alta. Ciò che stupisce però è il processore Apple Silicon M2 di livello desktop; il suddetto chipset infatti, è un’unità che ritroviamo in computer premium di casa Apple. Grazie agli sconti folli di Amazon potrà essere vostro con soli 899,00€; la versione che vi proponiamo è quella da 11″ con schermo LCD IPS Retina con ProMotion al seguito.

Le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo del prodotto e la consegna sarà celere e immediata. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese e potrete anche dilazionare l’importo complessivo dell’articolo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Citiamo infine i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

iPad Pro (2022) da 11″: cosa può fare?

Il suddetto tablet è n grado di gestire file multimediali grazie alla connessine via USB Type-C posta sul frame inferiore, il tutto correlato poi ad un ottimo file manager di iPadOS. Non di meno, grazie al supporto per la Apple Pencil può diventare una tavoletta grafica, perfetta per grafici e fotografi. Infine, può essere utilizzato per la produttività, per gestire file office con la Magic Keyboard al seguito. E se proprio volete, può anche fungere da PC da editing perché con questo iPad Pro si può utilizzare DaVinci, FinalCut e Logic Pro in modalità desktop.

A soli 899,00€ questo device è una scelta obbligata per chi vuole un dispositivo che sia in grado di sostituire – in moltissime operazioni – un portatile. Non lasciatevelo sfuggire.

