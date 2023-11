iPad Pro (2022) da 11" (128 GB): prezzo speciale di soli 979€, correte

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di punta Apple e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama iPad Pro (2022) ed è un gadget che, in moltissimi casi, può anche sostituire un computer. Lo sappiamo, può sembrare una frase alquanto esagerata, ma vi assicuriamo che è la pura verità. Questo è un terminale speciale, un prodotto con un hardware degno di un PC (d’altronde ha lo stesso processore Apple Silicon M2 che troviamo nel Mac mini, nel MacBook Air e non solo). Costa 979,00€ con uno sconto importante sul prezzo di listino e lo trovate su Amazon con le spese di spedizione comprese nel prezzo.

iPad Pro (2022): un tablet perfetto per tutte le esigenze

Il nostro consiglio, in questo caso, è sempre il medesimo: affrettatevi ad acquistarlo perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Non di meno, sappiate che si potrà usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete anche dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Siate veloci, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Il modello in questione ha 128 GB di memoria interna, è in colorazione “grigio siderale”, ha lo schermo da 11″ e dispone del solo modulo Wi-Fi (in alternativa c’è la versione con modem Cellular molto più costosa).

Come detto, va benissimo per tutte le esigenze: è ottimo per vedere video su YouTube o film e serie TV sulle varie piattaforme di streaming, ma non solo. Ha un chipset così potente che assicura performance degne di nota in ogni operazione. Va bene per giocare ma anche per montare un video in 4K con DaVinci o per postprodurre fotografie con la suite Adobe. iPad Pro (2022) da 11″ è il best buy del giorno, non lasciatevelo sfuggire; a soli 979,00€ è da comprare al volo.

