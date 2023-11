iPad Pro (2022) da 11" (128 GB): pochissimi pezzi a soli 982€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso iPad Pro (2022), nella sua iterazione da 11″, con modulo solo Wi-Fi e con 128 GB di memoria interna, costa solo 982,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un prezzo irrisorio per quel che offre il device, tuttavia noi vi invitiamo a comprarlo oggi, se siete interessati/e all’acquisto. Il motivo è semplice: la promozione è eccellente ma soprattutto ci sono solo due unità disponibili. Potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro quindi sbrigatevi e non perdete tempo; la consegna è immediata visto che viene venduto e spedito da Amazon (anche in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o luogo di riferimento).

iPad Pro (2022): il tablet tuttofare a pochissimo su Amazon

Questo iPad Pro (2022) è il modello più potente della line-up; vanta uno schermo LCD IPS Retina da circa 11″, laminato, che supporta la Apple Pencil (di seconda generazione), con angoli di visuale perfetti in ogni contesto. Sotto la scocca dispone di un processore Apple Silicon M2 coadiuvato da 128 GB di memoria interna.

Il modello in sconto ha il modulo “solo Wi-Fi” e sappiate che il caricatore USB Type-C è incluso in confezione. Ha un’autonomia degna di nota con una singola carica, ha la scocca in alluminio, supporta la Magic Keyboard di Apple (sempre da 11″) ed è leggerissimo. Grazie a iPadOS potrete utilizzare il tablet anche per lavorare o per disegnare; volendo, è ottimo anche per scrivere, per montare un video in 4K con DaVinci Resolve o FinalCut Pro, per postprodurre immagini con la suite di Adobe o produrre musica con Logic Pro.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere; si può dilazionare l’importo in comode rate con CredtiLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e c’è anche la possibilità di usufruire del reso gratuito entro il 31 gennaio 2024. Sbrigatevi perché ci sono solo due unità disponibili al prezzo di 982,00€ al momento della stesura di questo articolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.