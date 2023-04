iPad Pro (2022) con modem Cellular: sconto FOLLE del 16% su Amazon (-200€)

Se state cercando un super tablet premium per lo svago multimediale, per giocare online, per postprodurre fotografie in mobilità e gestire la vostra azienda in leggerezza e con un pizzico di divertimento, abbiamo il prodotto perfetto che farà sicuramente al caso vostro. iPad Pro (2022) con modem Cellular incluso si porta a casa con soli 1069,99€ al posto di 1269,00€. Capite bene che si risparmiano ben 200€ sul valore di listino (il 16% in meno sul costo iniziale) e ci sono tanti vantaggi esclusivi. Fra questi citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, le spese di spedizione comprese nel prezzo, vi è poi la possibilità di usufruire del reso gratuito e della garanzia di un anno con il costruttore, ulteriormente espandibile mediante AppleCare.

Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto e il modello di iPad in sconto è il Pro da 11″ con schermo LCD IPS ProMotion da 128 Gb, con processore Apple Silicon M2 e in colorazione grigio siderale.

iPad Pro (2022): perfetto per tutto

Il tablet premium di Apple consente di fare veramente di tutto; in primo luogo, citiamo lo schermo laminato con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione. Il processore interno è l’Apple Silicon M2 e il frame è in alluminio, molto comodo al tatto e piacevole alla vista. Con questo tablet potrete rilassarvi guardando i contenuti multimediali in streaming, potrete giocare ai titoli più impegnativi presenti su Apple Arcade, ma non solo. È ottimo anche per i disegnatori e per gli illustratori e volendo, sappiate che si può anche fare editing video in 4K con DaVinci Resolve 18.

iPad Pro (2022) da 11″ con modulo Wi-Fi+Cellular a soli 1069,99€ al posto di 1269,00€ è da comprare al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.