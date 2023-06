iPad Pro (2022) con M2: il tablet più potente, OGGI tuo con meno di 950€

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di fascia alta di Apple che, in moltissimi contesti, può anche sostituire un laptop. Non ci credete? Ci riferiamo all’ottimo iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2 che, nella sua iterazione con schermo da 11 pollici, modulo Wi-Fi, 128 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 949,00€ grazie agli sconti di Amazon al posto di 1069,00€. Il risparmio sul fronte economico è incredibile, pari all’11% sul valore di listino. Non di meno, avrete diritto alle spese di spedizione gratuite e comprese nel prezzo. La consegna sarà celere: in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e in alternativa, potrete anche decidere di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPad Pro 11″ (2022): può sostituire un laptop

La nostra affermazione può sembrare un po’ eccessiva, lo ammettiamo, ma è totalmente veritiera. Sì, iPad Pro (2022) con M2 può sostituire un laptop in moltissimi contesti e in tantissime operazioni. Per esempio, visto che dispone di un chip desktop, può gestire i browser come li gestireste da un normalissimo computer. È perfetto per la scrittura (magari con un’app dedicata e con la Magic Keyboard al seguito), va benissimo per disegnare a livello professionale o per fare post-produzione fotografica o grafica mediante la Apple Pencil e Adobe Lightroom, Photoshop e non solo. Per i montatori video c’è DaVinci Resolve 18 o FinalCut Pro e i produttori musicali potranno godere di Logic Pro, lo stesso software che gira su Mac e che serve per realizzare brani e canzoni.

Capite bene che è sì un gadget pensato per la produttività ma è anche un ottimo alleato del gaming, dell’intrattenimento multimediale da divano, un prodotto con cui navigare online e molto altro ancora. La sua parola d’ordine? Versatilità. A soli 949,00€ iPad Pro (2022) da 11″ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.