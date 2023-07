iPad Pro (2022) con M2: il miglior tablet al prezzo più basso del web

Se state cercando un nuovo tablet di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi il meraviglioso iPad Pro 2022, un dispositivo che, complice il processore interno di fascia altissima, si prefigura come uno dei migliori gadget per la produttività, ma non solo. Il dispositivo infatti, dispone di un rapporto qualità prezzo semplicemente eccellente, gode di numerose funzionalità Premium e viene venduto al prezzo speciale di 969,99 € al posto di 1069,00 €.

Capite bene che lo sconto è davvero elevato per un terminale che è in grado di fare qualsiasi cosa, anche eseguire software di livello desktop. Viene venduto e spedito da Amazon quindi godrà di una serie di vantaggi che adesso analizzeremo insieme. Nello specifico, vi ricordiamo che il modello in questione presenta lo schermo LCD retina IPS da 11” con tecnologia promotion. Volendo, c’è anche la versione con pannello da 12,9” mini LED, sicuramente più bella per la visualizzazione dei contenuti ma allo stesso tempo molto più complessa da portare in giro.

iPad Pro 2022, il tablet più incredibile che ci sia

Acquistando questo prodotto da Amazon e riceverai tantissimi vantaggi esclusivi come ad esempio le spese di spedizione compresa nel prezzo. Questo implica che non dovrete sborsare neanche un singolo euro per portarmelo a casa e volendo, potrei anche scegliere di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Locker presenti sul territorio italiano. La consegna sarà sempre celere e immediata quindi non dovrete temere nulla.

Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, potrete anche dilazionare l’importo del tablet in comode rate grazie a Cofidis o attraverso il sistema interno al sito. Non di meno, potrete godere della garanzia di due anni con l’assistenza tecnica dedicata grazie al supporto logistico del portale. In ultima istanza, vi ricordiamo la garanzia di Apple valida per un anno in tutti gli Apple Store d’Italia e del mondo.

iPad Pro 2022 vanta il processore Apple Silicon M2 sotto la scocca che fa girare software come Final cut, Logic Pro, Adobe Photoshop, Lightroom, ma anche DaVinci Resolve 18. Inoltre, questo tablet va benissimo anche per la visualizzazione di conto di streaming magari la sera sul divano, oppure per giocare a uno dei tanti titoli scaricabili dell’App Store o presenti su Apple Arcade. Molti utenti da utilizzare anche per disegnare o per fare lavori di illustrazione perché può fungere da tavoletta grafica con l’ausilio di una Apple Pencil di seconda generazione.

A soli 969,99€ questo tablet è davvero la scelta perfetta per tutti gli utenti. Si presenta come un ottimo gadget per la produttività. Non lasciatevelo sfuggire.

