iPad Pro (2022) con M2 e 128 GB: OFFERTONA, risparmi 170€

iPad Pro (2022) di sesta generazione è molto più di un semplice tablet; è un prodotto smart che può fare praticamente qualsiasi cosa. Pensate che, se lo doterete degli accessori originali come l’Apple Pencil e la Magic Keyboard, lui potrà fungere anche da tablet. Questo è un prodotto super versatile, dotato del processore di livello desktop che garantisce prestazioni e performance incredibili. Prima di addentrarci nella sua disamina, vi ricordiamo che su Amazon, la versione in colorazione grigio siderale con schermo da 12,9″, 128 GB di memoria e modulo Wi-Fi, costa solo 1299,00€, spese di spedizione incluse, al posto di 1469,00€. Praticamente andrete a risparmiare 170€ su un gadget del genere: non sono pochi.

iPad Pro (2022): a questo prezzo è incredibile

Come detto, ci troviamo di fronte ad un laptop travestito da tablet; è un dispositivo eccezionale, dotato di un potentissimo processore Apple Silicon M2, lo stesso chip che ritroviamo in computer come il MacBook Air (2022) e il Mac mini (2023), per intenderci. Riesce a far girare perfino FinalCut Pro, Logic Pro, DaVinci Resolve e molti altri software di livello desktop. Ha uno schermo generoso da 12.9″ con tecnologia miniLED e ProMotion fino a 120 Hz (in pratica il display sarà molto simile a quello del portatile MacBook Pro). Gode del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, della Magic Keyboard con tasti retroilluminati e trackpad generoso, e infine troviamo una batteria capiente che assicura ore ed ore di utilizzo intenso e si ricarica con la classica USB Type-C.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, cosa importantissima, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale: a 1299,00€ al posto di 1469,00€, è un super affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.