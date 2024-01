iPad Pro (2022) con M2 da 11": al prezzo speciale di 975€ è un BEST BUY

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di punta Apple e non sapete cosa comprare, oggi abbiamo una buona notizia per voi. Il meraviglioso iPad Pro (2022) da 11″ con processore Apple Silicon M2, 128 GB di memoria interna e modem Wi-Fi, si porta a casa ad un prezzo fuori di testa. Sarà vostro infatti, con soli 975,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso; il modello in sconto è quello in colorazione “grigio siderale”: fate presto prima che terminino le scorte disponibili. Al momento della stesura di questo articolo infatti, ci sono solo cinque pezzi rimasti. Sta andando letteralmente a ruba, prendetelo ora su Amazon.

iPad Pro: ecco perché comprarlo

Grazie alle promozioni del noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi aggiuntivi; citiamo il reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non finisce qui. C’è la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per due, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPad Pro (2022) è uno strumento eccelso, potentissimo, compatto ma leggero, con un display ampio e risoluto da circa 11″ con tecnologia LCD IPS Retina e ProMotion al seguito. Supporta la Apple Pencil di seconda generazione e dispone di una memoria da 128 GB, non espandibile, ovviamente. Si può anche collegare una cover Magic Keyboard al seguito, che ne amplia la produttività e le potenzialità stesse. Sotto la scocca dispone di un processore Apple Silicon M2 che promette performance da desktop e supporta app come Final Cut Pro, Logic Pro, DaVinci Resolve e molte altre ancora. A 975,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.