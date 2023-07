iPad Pro (2022) a meno di 900€: il tablet più versatile che vi sia, OGGI in super sconto

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet versatile che possa sostituire computer, mantenendo così una grande portabilità e una leggerezza senza confini, iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2 è ciò che farà al caso vostro. Questo meraviglioso terminale viene venduto oggi su Amazon ad un prezzo strepitoso, solo 899,00 € al posto di 1069,00 €, spese di spedizione comprese. Andrete a risparmiare così il 16% sul valore di listino e avrete tanti vantaggi al seguito. Uno fra tutti? La consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

iPad Pro 11″ (2022), perfetto per tutte le operazioni

Visto che viene spedito e venduto da Amazon, potresti dormire sonni tranquilli perché sarete sempre supportati dai tecnici esperti del sito. Godrete di un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo ma non solo. Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat di telefono. Tra le altre cose dobbiamo ricordarvi che il dispositivo potrà essere restituito gratuitamente entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche hardware. Quindi, cosa aspettate? Se poi l’importo vi sembrerà troppo elevato sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con il servizio esterno di Cofidis, sfruttando CrediLine.

Questo iPad Pro è dotato di un potente processore di livello desktop che fa girare fluidi anche i software più impegnativi come DaVinci Resolve, FinalCut Pro e così via. Inoltre supporta la Apple Pencil di seconda generazione e questo accessorio le amplierà le potenzialità produttive perché renderà il dispositivo una perfetta tavoletta grafica, ottima per lavorare in totale mobilità. Fantastica poi la batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso. Lo schermo si vedrà sempre bene anche sotto la luce diretta del sole; d’altronde parliamo di un pannello da 11” LCD IPS con tecnologia promotion al seguito. Con un costo di soli 899,00 € non potete lasciarmi sfuggire questa occasione; iPad Pro )2022) è il Best Buy del giorno.

