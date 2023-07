iPad Pro (2022) 128 GB: MINIMO STORICO su Amazon (solo 899€)

Se state cercando un nuovo tablet di fascia alta di casa Apple, oggi è il vostro giorno fortunato. Il meraviglioso iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2, 128 GB di memoria interna e con ben 128 GB di storage al seguito, si può portare a casa con soli 899,00€, spese di spedizione comprese. Capite bene che il costo di questo terminale si trova al suo minimo storico su Amazon, visto che di listino costerebbe ben 1069,00€. Il risparmio è altissimo (pari al 16%) e noi vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione per non perdere lo sconto dedicato.

iPad Pro (2022): un Best Buy su Amazon

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione gratuite e comprese nel costo dell’articolo. La consegna sarà celere e immediata e potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate quindi? Vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere lo sconto esclusivo dedicato. C’è il reso gratuito e sappiate che ci sono due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata sempre attiva, e un anno con Apple, valido in tutti gli Apple Store per un anno.

Il modello di iPad Pro (2022) in sconto è quello in colorazione grigio siderale, con processore Apple Silicon M2, 128 GB di memoria interna e con il modulo Wi-Fi al seguito. Si tratta di un gadget eccezionale, capace di compiere operazioni incredibili. Pensiamo all’editing video ad esempio. Il device consente di eseguire app come DaVinci Resolve 18, Final Cut Pro, Logic Pro e molte altre ancora senza il minimo problema. Non di meno, è perfetto per la grafica visto che supporta la Apple Pencil di seconda generazione o la Magic Keyboard, la cover tastiera che ne amplia le potenzialità produttive. A soli 899,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

