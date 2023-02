iPad Pro (2022) 12.9": sconto FOLLE per il tablet più completo

Se state cercando un tablet potente, con un pannello incredibile, generoso, ricco di features interessanti, con un processore all’avanguardia di qualità desktop e con un comparto fotografico da paura, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di iPad Pro (2022) da 12.9″; il device oggi lo pagate solo 1349,00€ al posto di 1469,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che il risparmio è davvero elevato per un gadget di qualità, unico nel suo genere, capace perfino di far girare app desktop come DaVinci Resolve 18, Adobe Lightroom o Photoshop, ma non solo.

iPad Pro (2022): un Best Buy senza tempo

Esteticamente il tablet si presenta identico al modello della generazione precedente, ma anche a quello del 2020. Come si dice, “squadra che vince non si cambia”. D’altronde, le linee sono futuristiche e il terminale ha un pannello microLED da 12.9″ ricco di tecnologie interessanti: Liquid Retina XDR, ProMotion fino a 120 Hz, luminosità assurda e non solo. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica nel suo settore che rende felici i professionisti dell’immagine, i grafici, i videoeditor, i fotografi e non solo.

Certo, è bello grande, ma questo è uno dei suoi punti di forza; va bene sia per lo svago multimediale da salotto che per l’intrattenimento gaming in mobilità. Pensate alla comodità di postprodurre le immagini RAW direttamente dal vostro SSD portatile, attaccato comodamente tramite la porta USB Type-C. Il processore di livello desktop fa girare fluidi anche i software di programmazione ed è un gadget comodissimo anche per chi fa produzione di musica. Lo pagate 1349,00€ (non è una cifra contenuta), ma è anche in sconto rispetto al suo prezzo di listino. Le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo e c’è la consegna celere in pochissimi giorni. Fate presto se siete interessati.

