iPad Pro (2022) 11" da 2 TB: sconto FOLLE del 30% su Amazon

Se stai cercando un tablet premium di casa Apple con cui lavorare, disegnare, prendere appunti, lavorare su Photoshop, Illustrator, Lightroom, ma anche DaVinci Resolve 18, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso tuo. Stiamo parlando dell’iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2, che offre ben 2 TB di spazio (è la versione più capiente). Questo prodotto, in particolare, presenta il pannello LCD IPS da 11 pollici con ProMotion fino a 120 Hz.

Pensa che di listino costerebbe circa 2449,00€, ma oggi, grazie agli sconti di Amazon, puoi acquistarlo con un risparmio medio pari al 30% sul valore di listino. In poche parole, sarà tuo con “soli” 1720,26€. È un’offerta da prendere al volo, ovviamente solo se sei un professionista del settore e cerchi un ottimo strumento per migliorare la produttività.

iPad Pro (2022): un tablet eccezionale ad un prezzo basso

Capiamo bene che a questa cifra si possono portare a casa laptop unici (anche di Apple), solo che non hanno la versatilità di un tablet. iPad Pro (2022) è sia un device mobile votato all’entertainment multimediale, allo svago, al gaming, ma anche un gadget perfetto con cui svolgere lavori creativi.

Si può utilizzare come computer desktop (magari collegato a un monitor, mouse e tastiera) per sfruttare DaVinci Resolve 18 e montare così dei video direttamente dall’iPad. Potrai collegare un SSD veloce mediante la porta Thunderbolt USB Type-C e, infine, avrai accesso all’intera suite Adobe per la post-produzione grafica.

Molti illustratori lo utilizzano anche come tavoletta grafica, magari insieme a un Apple Pencil di seconda generazione, il quale si ricarica magneticamente sulla cornice del dispositivo.

Amazon offre anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Avrai un anno di garanzia con Apple e infine, puoi dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis. Approfitta dello sconto per portartelo a casa a soli 1720,26€.

