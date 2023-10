iPad Pro (2022) 11" da 128 GB a soli 979€: pochi pezzi disponibili su Amazon

Oggi abbiamo scovato un’offerta veramente interessante su Amazon: il meraviglioso iPad Pro (2022) con un display da 11″, processore Apple Silicon M2, 128 GB di memoria interna e con il modulo Wi-Fi al seguito, costa solo 979,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un prezzo veramente basso per un gadget pazzesco in grado di sostituire, in moltissimi casi, anche un laptop, magari con l’ausilio degli accessori giusti. Di fatto, con una Magic Keyboard (la cover tastiera con trackpad) e la Apple Pencil di seconda generazione, si potrà utilizzare il tablet per lavorare, per scrivere, per studiare, per fare attività di fotoritocco, per editare un video e molto altro ancora. Viene venduto e spedito da Amazon e gode di numerosissimi vantaggi: non lasciatevelo sfuggire.

iPad Pro (2022): il miglior tablet per il lavoro

Come detto, con Amazon si avrà accesso alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Il tablet potrà essere acquistato con tantissimi vantaggi esclusivi. Partiamo dal reso gratis entro un mese dall’acquisto, ma c’è anche la possibilità di dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Infine, ci sarà un anno di garanzia con Apple e due con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

iPad Pro (2022) esegue applicazioni di livello desktop grazie alla potenza del chip Apple Silicon M2, ha uno schermo laminato Retina LCD IPS da 11 pollici con ProMotion che si vede benissimo in ogni condizione di luce e con la Apple Pencil si potrà scrivere con una sensazione super realistica. Ottimo anche il comparto fotografico con sensore LiDAR e ottiche ereditate dai melafonini di fascia alta. Si ricarica mediante USB Type-C e offre un’autonomia degna di nota: a soli 979,00€ questo iPad Pro (2022) non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.