iPad Pro (2022) 11" con 128 GB: sconto SUPER; oggi a soli 899€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad Pro (2022) che, nella sua iterazione con schermo LCD IPS Retina da 11″, con il processore Apple Silicon M2, 128 GB di memoria interna e con il modem Wi-Fi al seguito, costa soltanto 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra è semplicemente irrinunciabile, anche perché è in sconto da pochissime ore. Correte a prenderlo e non pensateci troppo; il modello in questione è in colorazione grigio siderale. Fra le altre cose, con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. Vediamoli tutti di seguito.

iPad Pro (2022): ecco perché comprarlo

Come detto, iPad Pro (2022) vanta un processore di classe desktop, il SoC Apple Silicon M2, coadiuvato da un modem Wi-Fi di ultima generazione e da 128 GB di memoria interna, non espandibile. Può far girare fluide le app più impegnative, ma non finisce qui. C’è uno schermo LCD IPS Retina da 11 pollici super luminoso che supporta il ProMotion e la Apple Pencil di seconda generazione, mentre sulla scocca si può attaccare una cover Magic Keyboard per espanderne le potenzialità.

iPad Pro (2022) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra è un best buy senza paragoni, anche perché la consegna può avvenire in pochissimi giorni grazie al servizio di Prime. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si ha accesso alla garanzia di un anno con assistenza presso tutti gli Apple Store, oltre che alla garanzia di due anni con il rivenditore. Dulcis in fundo, si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

