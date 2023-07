iPad Pro (2021) Wi-Fi con 2 TB di memoria: OCCASIONE DEL PRIME DAY, sconto di 550€

Se state cercando un nuovo tablet di punta per il vostro lavoro, per lo svago multimediale, per la creatività, abbiamo una bellissima soluzione. iPad Pro (2021) con processore Apple Silicon M1 si trova in super sconto su Amazon ad un prezzo sensazionale; ciò che stupisce però, è lo storage di bordo. La versione in questione, con modulo Wi-Fi, schermo Retina LCD IPS ProMotion da 11″ e in colorazione grigio siderale, dispone di oltre 2 TB di memoria interna. Ciò implica che vi portate a casa il modello più capiente della serie con uno sconto folle pari a 550€ sul valore di listino. In poche parole, sarà vostro con soli 1099,00€, e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo. Lo so, fa strano anche a noi: questa è una promozione assurda che noi vi invitiamo a cogliere al volo.

iPad Pro (2021): impossibile lasciarselo sfuggire

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni; non d meno potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo totale del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (così sarete sicuri di portarvelo a casa con un risparmio altissimo). Insomma, noi vi suggeriamo di nono lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta, ma siate veloci. È a tempo limitato, quindi ciò implica che in pochissime ore potrebbe andare sold out.

Il tablet dispone di un potente processore Apple Silicon M1, lo stesso chip che ritroviamo in computer di fascia alta, che permette di eseguire software elaborati come DaVinci Resolve 18, FinalCut Pro, Logic Pro, Adobe Photoshop e Illustrator e, non di meno, supporta la Apple Pencil di seconda generazione e la cover tastiera Magic Keyboard. A soli 1099,00€ non potete lasciarvelo sfuggire; iPad Pro (2021) è un dispositivo eccezionale, versatile ed elegante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.