Con l'iPad Pro 2021 finalmente disponibile all'acquisto (seppur limitatamente), Apple ha iniziato ad aggiornare alcune delle sue pagine di supporto per includere maggiori dettagli sul suo nuovo lancio. In uno di questi, l'azienda spiega cosa possono fare gli utenti sul 5G con il nuovo tablet.

iPad Pro 2021 può scaricare gli update OTA via 5G

Con un modello 5G dell'iPad Pro da 12,9 pollici di quinta generazione o dell'iPad Pro da 11 pollici di terza generazione, gli utenti possono abilitare “funzionalità di utilizzo più elevato dei dati per app e attività di sistema“. Si legge chiaramente dal blog della compagnia:

Questi includono FaceTime di qualità superiore, contenuti ad alta definizione su Apple TV, brani e video di Apple Music e aggiornamenti di iPadOS tramite cellulare. Questa impostazione consente inoltre alle app di terze parti di utilizzare più dati cellulari per esperienze avanzate. Questa è l'impostazione predefinita con alcuni piani dati illimitati, a seconda del tuo operatore. Questa impostazione utilizza più dati cellulari.

Con un iPad Pro 5G M1 abilitato, gli utenti possono decidere se consentire il download dei contenuti e degli update via 5G. Con la modalità Standard, ad esempio, si può usufruire di aggiornamenti automatici e attività in background sulla connettività Cellular, utilizzando le impostazioni di qualità standard per video e FaceTime.

L'utente può anche abilitare l'opzione Low Data Mode che aiuta a ridurre l'utilizzo del Wi-Fi e dei dati sospendendo gli aggiornamenti automatici e le attività in background.

Ad oggi, oltre agli iPad Pro 2021, solo i nuovi iPhone 12 supportano una connessione 5G. L'azienda afferma che quando il 5G è abilitato, ci sono tre diverse icone che possono apparire per l'utente:

5G: la rete 5G del tuo operatore è disponibile e il tuo iPad può connettersi a Internet tramite quella rete. Non disponibile in tutte le aree;

5G +: è disponibile la versione a frequenza più alta del tuo operatore di 5G o il tuo iPad ha una connessione attiva su quella rete. Non disponibile in tutte le aree;

5G UW: è disponibile la versione a frequenza più alta del tuo operatore di 5G o il tuo iPad ha una connessione attiva su quella rete. Non disponibile in tutte le aree.

Nelle impostazioni dell'iPad, nella scheda relativa ai dati cellulare, gli utenti potranno scegliere come il loro tablet utilizzerà la rete 5G:

5G Auto: attiva la modalità Smart Data. Quando le velocità 5G non forniscono un'esperienza notevolmente migliore, il tuo iPad passa automaticamente a LTE, risparmiando la durata della batteria;

5G attivato: utilizza sempre la rete 5G quando è disponibile. Ciò potrebbe ridurre la durata della batteria;

LTE: utilizza solo la rete LTE, anche quando è disponibile il 5G.

