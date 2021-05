Brutte notizie, a quanto pare: secondo quanto si apprende in queste ore, iPad Pro 2021 con chip M1 ha una falla di sicurezza irreparabile.

iPad Pro con M1: cosa succede?

Il chip M1 di proprietà di Apple si è già fatto strada in numerosi prodotti dell'azienda. Ciò include MacBook, iMac, iMac mini e persino iPad Pro. Ora, un nuovo rapporto emerso in rete, ha affermato che l'iPad Pro con il SoC proprietario ha un difetto di sicurezza irreparabile.

Secondo lo sviluppatore Hector Martin, l'iPad Pro basato su M1 soffre di una vulnerabilità che esiste a livello hardware dell'M1. In altre parole, questo è un problema che non può essere risolto tramite un semplice aggiornamento software. Il gigante di Cupertino ha apparentemente violato anche un requisito di specifica dell'architettura ARM. Ciò significa che non esiste un metodo semplice per risolvere il problema.

Lo sviluppatore ha inoltre spiegato che il difetto consente a due applicazioni di scambiare segretamente dati senza utilizzare le normali funzionalità del sistema operativo. Sebbene questa sia una vulnerabilità, fortunatamente non pone seri rischi per la sicurezza. Anche nel peggiore dei casi, questo pericolo consentirebbe solo agli inserzionisti il monitoraggio incrociato delle app e non può essere utilizzato dagli hacker per assumere il controllo del proprio device o addirittura rubare informazioni sensibili. Tuttavia, il difetto viola ancora il modello di sicurezza del sistema operativo.

Inoltre, questo problema riguarda tutti i dispositivi M1, il che significa che potrebbe interessare anche la serie iPhone 12 poiché l'A14 Bionic si basa sulla stessa microarchitettura della CPU. Lo sviluppatore ha affermato che l'unico modo per risolvere questo problema è eseguire l'intero sistema operativo come una macchina virtuale (VM). Ma attenzione: questa non è esattamente una soluzione fattibile al problema. Hector ritiene che il difetto potrebbe anche interessare anche il chipset M1X di prossima generazione, ma in futuro verrà risolto nella generazione successiva. Staremo a vedere.

