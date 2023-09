iPad Pro (2021) da 11" con 2 TB di storage: sconto FOLLE di 400€

iPad Pro (2021) è il miglior tablet che si possa comprare oggi su Amazon; il modello che vi consigliamo è quello con lo schermo da 11 pollici LCD Retina IPS con tecnologia ProMotion e con ben 2 TB di storage su SSD. Pensate che si trova in super sconto al prezzo speciale di 1099,00€ al posto di 1499,00€. Come vedete anche voi, il risparmio è davvero elevato e si ha diritto a tantissimi vantaggi esclusivi grazie al portale di e-commerce americano. Per esempio, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il prezzo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Si può usufruire di un anno di garanzia con Apple o di due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. Avrete poi accesso alla consegna celere presso la vostra abitazione o presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate, dunque?

iPad Pro (2021): questo modello è incredibile

Il modello di iPad Pro (2021) che vi consigliamo dispone di ben 2 TB di memoria interna; è il top di gamma, presenta un processore di livello desktop (Apple Silicon M1) coadiuvato da una scheda tecnica all’avanguardia e da un sistema operativo (iPadOS) super performante. Questo tablet può diventare, all’occorrenza, anche una tavoletta grafica grazie al supporto alla Apple Pencil di seconda generazione o un mini laptop grazie all’ausilio di una cover Magic Keyboard con tastiera integrata.

La scocca in alluminio assicura una leggerezza unica al device e lo schermo è un pannello LCD Retina IPS da circa 11 pollici con tecnologia ProMotion che assicura una visione dei contenuti fantastica. A soli 1099,00€ al posto di 1499,00€ questo iPad Pro (2022) è il miglior tablet che si possa comprare oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

