iPad Pro 12.9"(2023): fallo tuo adesso, con lo sconto del 3%

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero asservito cosa; abbiamo infatti scoperto che iPad Pro del 2023, il modello da 12,9” per intenderci, si porta a casa con un risparmio medio pari al 3% sul prezzo di listino. Questo vuol dire che lo pagherete solo 1422,99 €. Capiamo bene che è una cifra alquanto impegnativa, anche perché – pensate – supera il valore medio di un laptop di ultima generazione, ma qui ci troviamo di fronte ad un game changer, ovvero un articolo in grado di rivoluzionare il vostro quotidiano.

Grazie a questo tablet si potranno fare operazioni inimmaginabili fino a qualche anno fa ma con una semplicità e una naturalezza che sembra quasi magia. iPad Pro infatti, è una tavoletta grafica di ultima generazione, ma anche una console portatile, un computer potentissimo pensato per i professionisti dell’immagine ma anche la libreria musicale perfetta di dj, musicisti e compositori. Non c’è nulla che questo iPad non possa fare, anche perché il software di bordo, iPadOS, diventa sempre più intelligente e ha perfino un file manager per le operazioni più complesse.

iPad Pro 2023 da 12,9”: il sostituto del computer

Per moltissime operazioni potrete sostituire il computer di riferimento, soprattutto in mobilità. Con questo tablet infatti, si potrà disegnare grazie al supporto per la Apple Pencil di seconda generazione; c’è perfino una suite Adobe completa, dedicata ai grafici, ai creativi in generale.

Volendo, si può perfino fare editing video con luma Fusion o con DaVinci Resolve 18. In ultima istanza, citiamo poi la possibilità di usare il tablet come un centro di controllo multimediale, in grado di sostituire il portatile per le operazioni di navigazione web, controllo dei social, gestione delle mail, per vedere film serie TV in streaming e anche per giocare in cloud oppure off line.

iPad Pro 2023 è un computer a tutti gli effetti, visto che presenta il medesimo processore del MacBook Air o del Mac mini; vi consigliamo sempre di acquistare una cover tastiera dedicata e una Apple Pencil così da avere la massima user Experience da questo articolo. 1422,99 € non sono pochi ma sono giustificati se considerate la bontà di questo device; con Amazon poi avrete tantissimi vantaggi esclusivi come le spese di spedizione compresa nel prezzo, la consegna veloce e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.