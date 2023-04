iPad Pro 12.9": il RE del mercato OGGI in super sconto

Oggi parleremo di iPad Pro, nello specifico la versione del 2022 con processore Apple Silicon M2, 128 GB di memoria interna, con il modulo Wi-Fi e con lo schermo mini LED da 12,9”, il migliore della sua categoria. Ve lo diciamo subito, così ci togliamo il dente: costa molto, ovvero 1469,00 € ma grazie agli sconti di Amazon infatti, potrà essere vostro con soli 1282,99 €, spese di spedizione comprese. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un risparmio davvero elevato per uno dei prodotti di fascia alta dell’azienda di Cupertino. Lo sconto infatti, gli farà risparmiare il 13% sul valore di listino e dovete considerare che ci saranno anche numerosi vantaggi al seguito.

iPad Pro 12.9″ (2022): il migliore, in super sconto

Come non citare infatti la consegna gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato con il servizio di Prime. Se siete abbonati alla piattaforma, riceverete anche l’iscrizione gratuita a Prime Video, il servizio di streaming on demand più in voga del momento.

Avrete poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale; l’importo del tablet quindi non dovrà gravare troppo sul vostro conto corrente. Non serve la busta paga ma basta fornire i propri documenti e un iban dal quale preleveranno poi i soldi mensilmente.

Ci sono due anni di garanzia con l’assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, ma non solo. Si potrà anche godere della garanzia di Apple valida per un anno e ulteriormente spendibile con AppleCare.

iPad Pro da 12,9” è il re del mercato, il tablet più potente che vi sia perché dispone di un processore di fascia desktop, lo stesso utilizzato in diversi computer della compagnia. Lo schermo da 12,9” retina banca anche la tecnologia ProMotion; parliamo di un pannello mini LED di nuova generazione che si vede benissimo in ogni condizione di luce.

Il processore interno consente di effettuare operazioni veramente strabilianti; si può perfino fare montaggio video professionale con il software di DaVinci Resolve 18 o post produzione grafica con Adobe Lightroom e Photoshop. Insomma, per moltissimi contesti può sostituire un computer e con il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione avrete una tavoletta grafica sempre pronta alle vostre esigenze.

Fantastico pure il comparto fotografico con sensore LiDAR al seguito: è perfetto per tutte quelle operazioni che si svolgono in realtà aumentata.

A 1282,99 € al posto di 1469,00 €, questo è il miglior tablet Apple che voi possiate comprare oggi, ma fate presto perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.