iPad Pro 12.9" (2022): sconto SUPER di ben 200€ su Amazon (-14%)

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet veramente unico nel suo genere: ci riferiamo all’iPad Pro da 12.9″ di Apple, l’unico della line-up a disporre dello schermo con tecnologia miniLED, la stessa feature che troviamo nei pannelli dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici, per intenderci. Questo gioiello è infatti un gadget enorme, generoso, per molti ma sicuramente non per tutti. In primo luogo, per il prezzo di vendita: ben 1469,00€; tuttavia, grazie agli sconti di Amazon, diventa più che mai intrigante. Ben 200€ in meno sul valore di listino; una cifra tutto sommato accettabile per un articolo che è in grado di fare letteralmente… di tutto.

In definitiva, lo pagherete 1269,00€ per la versione Silver con 128 GB di memoria interna, con il modulo solo Wi-Fi e con 128 GB di memoria. A proposito, non abbiate paura dello storage: 128 GB sono più che necessari per l’installazione di applicazioni. Per l’archiviazione dei file invece, vi consigliamo un abbonamento annuale ad iCloud+ da 200 GB a 2,99€ al mese.

iPad Pro (2022) da 12.9″: perfetto per fare tutto

Come detto, questo è un tablet per molti, ma non per tutti. Oltre al costo proibitivo, è un device pensato per i professionisti dell’immagine. È molto apprezzato dai fotografi che ritoccano e postproducono le loro immagini con Photoshop o Lightroom in piena mobilità, grazie anche alla Apple Pencil di seconda generazione, ma non solo. È molto amato da chi ama giocare ai titoli più impegnativi: tutto gira fluido come non mai grazie alla presenza del processore Apple Silicon M2. Inoltre, è consigliato per i videoeditor visto che è arrivata la piena compatibilità con la versione desktop di DaVinci Resolve 18.

iPad Pro 12.9″ (2022) arriverà in pochissimi giorni a casa vostra o presso il vostro domicilio grazie alla consegna celere con Amazon Prime. Avrete poi diritto a due anni di garanzia e potrete dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis. A 1269,00€ questo è il miglior tablet che vi sia oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.