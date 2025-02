iPad Pro 11" con M4: prezzo in CROLLO e lo paghi anche a rate

Perfetto per lavorare, studiare e per l’intrattenimento, iPad Pro da 11 pollici con M4 è un dispositivo completo e potente oggi protagonista di una fantastica offerta su Amazon. Puoi acquistarlo infatti a soli 999 euro invece di 1219: inoltre, al checkout è possibile attivare il pagamento a rate nel modo che preferisci, così da dilazionare la spesa.

iPad Pro M4: un mostro di potenza per produttività, studio e intrattenimento

iPad Pro da 11″ con M4 è un dispositivo davvero eccezionale: dotato di un display Ultra Retina XDR da 11 pollici, offre una qualità visiva senza paragoni, ideale per qualsiasi genere di contenuto o per lavorare su progetti grafici.

Grande protagonista è il chipset M4 con una CPU a 10 core e una GPU a 10 core: potrai svolgere qualsiasi attività, dal gaming alla modifica di video e foto in un batter d’occhio. Potrai sfruttare così al meglio le potenzialità di iPadOS, il che vuol dire multitasking facile e intuitivo con funzioni come Stage Manager, utile per lavorare in più finestre e anche su schermi esterni. Naturalmente, iPad Pro è compatibile con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard per espanderne le funzionalità.

Non mancano nemmeno due buone fotocamere: la fotocamera posteriore da 12 megapixel per registrare video in 4K e una fotocamera frontale della stessa risoluzione ideale per selfie e videochiamate. WiFi 6E e Face ID completano il pacchetto di un tablet eccezionale.

iPad Pro da 11″ con chip M4 è il tablet potente, elegante e versatile che ti accompagnerà in ogni situazione: acquistalo al minimo storico di 999 euro invece di 1219.