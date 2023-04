iPad Pro 11" (2022): sconto FOLLE del 13% su Amazon e lo paghi anche a rate

Se siete alla ricerca di un tablet premium che possa sostituire il vostro computer nell’uso quotidiano di tutti i giorni, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2, un’ammiraglia unica nel suo genere, dotata di un chip di livello desktop che fa girare fluidi anche i software più impegnativi. Questo è un tablet non per tutti, ma per molti. Oltre ad avere un prezzo di listino elevato (1069,00€) ma in super sconto su Amazon al prezzo di 929,00€, è così potente che noi vi consigliamo di comprarlo solo se siete sicuri di riuscire a sfruttare tutta la sua energia e le sue peculiarità.

iPad Pro 11″ (2022): per molti, ma non per tutti

Il suo target di riferimento infatti sono i disegnatori che lo utilizzano sui vari programmi con la Apple Pencil di seconda generazione, i content creator, i fotografi che ritoccano e postproducono le fotografie in mobilità grazie ad app come Photoshop o Lightroom in versione completa e, pensate un po’, anche i video editor che possono montare video in 4K con DaVinci Resolve 18. Insomma, questo iPad Pro (2022) si configura come un gadget estremamente versatile, in grado di svolgere i compiti più impegnativi ma anche di diventare, all’occorrenza, un centro di svago multimediale perfetto con il suo schermo LCD IPS Retina ProMotion da 11″, con i suoi quattro speaker stereo e non solo. Citiamo poi la porta USB Type-C super veloce, ideale per il trasferimento rapido di file quando si è in giro.

Piccola chicca: se siete architetti o designer, amerete il sensore LiDAR posto nel comparto fotografico sulla back cover.

Insomma, a 929,00€, con le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere e immediata, la possibilità di fare i reso entro un mese dall’acquisto e di dilazionare il pagamento in comode rate, questo iPad Pro (2022) da 11″ è un best buy assoluto, ma siate veloci.

