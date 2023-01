iPad Pro 11" (2022): sconto elevato su Amazon e consegna GRATUITA

Se desiderate un tablet premium di casa Apple, abbiamo ottime notizie per voi oggi: di fatto, iPad Pro (2022) da 11 pollici si porta a casa con soli 969,99, IVA inclusa e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo. Sì, in poche parole la consegna è gratuita e immediata. Non di meno, acquistandolo dal sito di Amazon avrete una serie di vantaggi extra aggiuntivi.

Citiamo infatti la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la garanzia di Apple per un anno (espandibile con AppleCare o AppleCare+) e di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma non solo. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Insomma, questo è un ottimo prezzo scontato del 9% sul costo di listino. Approfittatene se siete interessati.

iPad Pro 11″ (2022): le caratteristiche di un tablet perfetto

Partiamo dalla dimensione: 11 pollici è la dimensione perfetta per tutti gli scopi, siano essi lavorativi che semplicemente per svago. Il pannello è dotato delle migliori tecnologie della mela ed è un’unità LCD IPS con ProMotion, è laminato e gode del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione.

Il processore è l’Apple Silicon M2 di ultima generazione e ci sono diverse lenti sulla back cover, con tanto di LiDAR incluso. Insomma, questo tablet è un prodotto di assoluto pregio, potente e versatile che può essere usato anche per editare video con DaVinci Resolve 18 o LumaFusion, ma anche per postprodurre foto con Lightroom o Photoshop.

Il dispositivo costa 969,99€; sono tanti soldi è vero, ma è il miglior tablet che vi sia in circolazione con una dimensione “umana” e non esagerata come quella del fratello da 12,9″, adatto quasi esclusivamente ai professionisti dell’immagine.

