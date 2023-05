iPad Pro 11" (2022): prezzo FOLLE e lo paghi anche in comode rate

Se state cercando un nuovo tablet premium che possa sostituire il vostro laptop, magari per le operazioni quotidiane come la navigazione web, per la gestione dei social, del client mail, ma anche per lavorare, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama iPad Pro (2022) ed ha uno schermo da 11 pollici LCD IPS Retina con tecnologia ProMotion. Le cornici sono ridotte, contenute e il device si impugna bene anche con una mano. La dimensione di questo gadget è perfetta, non troppo grande come quella del Pro da 12.9″ e non troppo piccola come quella dell’iPad mini da 8,4 pollici. Inoltre sappiate che oggi si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 899,00€.

Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna è immediata; in pochissimi giorni il prodotto arriverà a casa vostra o presso il vostro domicilio grazie al servizio di Amazon Prime. Incluso nel piano avrete anche l’abbonamento alla piattaforma di Prime Video dove potrete guardare le vostre serie TV (magari proprio dal vostro nuovo iPad) come The Ferragnez, The Boys e molte altre ancora.

iPad Pro (2022): perfetto per fare di tutto

Fra le altre cose, iPad Pro (2022) con un processore di qualità desktop è pensato anche per il lavoro: consente di effettuare lavori di grafica o di post-produzione grazie all’ausilio della Apple Pencil di seconda generazione (acquistabile a parte) ma è perfetto anche per l’editing video visto che fra poco arriva Final Cut Pro (completo) per iPad e c’è già DaVinci Resolve 18. Cosa aspettate quindi?

iPad Pro (2022) gode di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. C’è anche un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo. iPad Pro (2022) questo tablet migliorerà la vostra produttività, provare per creder.

