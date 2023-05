iPad Pro 11" (2022): il top del top, ad un prezzo incredibile

Se state cercando un tablet di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare, vogliamo suggerirvi l’ottimo iPad Pro (2022) da 11 pollici con processore Apple Silicon M2. Il dispositivo, che si trova in super sconto al prezzo speciale di 1006,99€ al posto di 1069,00€ grazi agli sconti di Amazon, è un vero prodotto di punta, un’eccellenza unica nel suo genere. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia del settore, un gadget in grado di fare qualsiasi cosa e che è in grado anche di sostituire un PC in moltissime occasioni. Presenta i browser in modalità desktop, ci si può installare la suite Adobe senza il minimo problema e si può anche utilizzare DaVinci Resolve 18 per l’editing dei video in 4K. Insomma, questo è un articolo indispensabile oggigiorno per i professionisti, e pensate che è fantastico anche per la produzione musicale e per gli illustratori.

iPad Pro 11″ (2022): la scelta dei professionisti

Questo tablet si rivolge essenzialmente ai professionisti, e lo suggerisce anche la sua stessa denominazione “Pro” che ne scandisce l’aspetto premium. La scheda tecnica è al vertice della sua categoria: schermo LCD IPS da 11″ ProMotion con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, scocca in alluminio, porta USB Type-C Thunderbolt per la ricarica rapida e la connessione con le altre periferiche, processore Apple Silicon M2 che fa girare anche le app desktop e i giochi di livello AAA, ma non solo.

È vero, costa molto, ma 1006,99€ si possono anche dilazionare in cinque rate a tasso zero con il sistema interno ad Amazon e in micropagamenti mensili con Cofidis. Insomma è un peccato non approfittarne, anche perché le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna sarà celere: in pochissimi giorni il pacco arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Fate presto prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.